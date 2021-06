Edirne'de AK Parti'den kan bağışı kampanyasına destek - Son Dakika

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığı ve Türk Kızılay Edirne Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Saraçlar Caddesi'nde kurulan kan bağışı çadırında gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın döneminde kan stoklarının azaldığını söyledi.

Daha önce AK Parti Edirne İl Başkanlığınca kan bağışı kampanyası düzenlediklerini hatırlatan İba, "Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyoruz. Bu konuyla ilgili kadın kollarımıza çok teşekkür ediyoruz. 81 ilde eş zamanlı bir kampanya düzenlendi. Vatandaşlarımızı kan vermeye bekliyoruz." diye konuştu.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce de her yıl kan bağışı kampanyası düzenlediklerini belirterek, "Organizasyonumuz iki ay boyunca farklı lokasyonlarda, çeşitli ilçelerimizde de devam edecek. Bu yılki etkinliğimizin konusu 'Kan Ver, Can Ol, Kan Ver Nefes Ol' bu sebeple kan bağışı yapmış olan tüm bağışçılarımıza birer fidan hediye ettik. İnşallah bu fidanlar toprakla buluşarak doğamıza nefes olup, can olacaklardır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Edirne Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan kan vererek kampanyaya destek oldu.

Kan bağışçılarına fidan hediye edildi.