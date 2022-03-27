AK Parti'nin "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" başladı - Son Dakika

AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Edirne'de, "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla düzenlenen "Teşkilat Akademisi Mahalle Eğitim Programı" başladı.

AK Parti Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkan Yardımcısı Ali Ercoşkun, kentteki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hizmet etmenin yeterli olmadığını, vatandaşın gönlüne girmenin önemli olduğunu söyledi.

Gönüllere girmenin zor bir şey değil olmadığını belirten Ercoşkun, "Eğer biz bulunduğumuz ortamın iyi gününde, kötü gününde bir cemiyetinde, düğününde, sünnetinde, bir hastalığında veya Allah korusun bir cenazesinde eğer bunları paylaşıyorsak o zaman bize düşen ondan sonra artık seçim gününde sandıklara sahip çıkmaktır. Ondan önce yapılacak çalışmaları zaten siz bugün burada bu teşkilatın mensupları olarak, bu salonu doldurarak zaten gösteriyorsunuz." dedi.

Ercoşkun, mahalle teşkilatlarının AK Parti'nin asıl kahramanları olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatın dik duruşundan aldığı güçle nice başarılara imza attığını ifade etti.

Seçimlerde, seçmenin önüne iki sandık geleceğini dile getiren Ercoşkun, "İki sandık gelecek ve biz bir sandıkta milletvekillerimizi seçeceğiz en üst seviyede inşallah. Diğer sandıkta da Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızı seçerken yüzde elli artı bir oya ihtiyacımız var. Yüzde bir değil o, bir oy, bir kişi. O bir kişiyi işte sizin yapacağınız çalışmalar sağlayacak, sağlıyor zaten. Ama o bir kişiyi kazanmak veya baştan başlarsak o bir kişiyi kaybetmemek çok önemli. Kurulduğu günden bu yana bu davada bulunmuş hiçbir kardeşimizi kaybetme lüksümüz yok. ve buna nasıl ilave yapabiliriz, dışarıdan nasıl kimleri getirebiliriz bu da ikinci vazifemiz işte bunu il başkanımızla, ilçe başkanlarımızla, kadın kolumuzla, gençlik kollarımızla bir bir ekleyeceğiz. O bir kişi çok önemli. O bir kişi işte bu hikayeyi yeniden yazmamıza vesile olacak." diye konuştu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da mahalle başkanlarının, teşkilatın kılcal damarları olduğunu belirtti.

2023'ün AK Parti için çok önemli olduğunu ifade eden Aksal, "İnşallah hepimizin hedefi, 2023 yılında Sayın Cumhurbaşkanı'mızı tekrar cumhurbaşkanı olarak seçtirmek. Onun için önümüzde kısa bir süre var. Erken seçimden falan bahsetmiyorum. Erken seçim de olabilir. Bizim, seçim diye bir derdimiz yok. Allah'a çok şükür bizim adayımız belli, çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Aksal, AK Parti kadrolarının sahada olduğunu, hala adayları olmayan, aday konusunda anlaşmayan partilerin erken seçim çağrıları yaptığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da her zaman eğitime inanan, kendini geliştiren, kendine güvenen teşkilat olduklarını söyledi.

Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen eğitimlerin, teşkilatı her daim dinç tuttuğunu belirten İba, "Günün sonunda kazandığımız artı değerler ile davamıza daha donanımlı bir şekilde devam edeceğiz. Biz kendimizi ve memleketimizi, üstümüzde oynanan oyunları doğru ve samimi bir şekilde 85 milyona anlatıp gönül bağımızı kurmaya devam edeceğiz. Biz gönül bağımızı kurarsak AK Parti'miz kazanır, memleketimiz kazanır, milletimiz kazanır büyük ve güçlü Türkiye'miz kazanır." diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan eğitim programında, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Üyesi Çiğdem Erdoğan Atabek "Teşkilatçılık: Tecrübe Paylaşımı", eğitimci yazar Hakan Turgut "Etkili İletişim", araştırmacı yazar İdris Kardaş "Siyasal İletişim ve Yeni Medya", şair Serdar Tuncer ise "Motivasyon" konularında eğitim verdi.

Programa, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz ve teşkilat mensupları katıldı.