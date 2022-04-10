Edirne'de AK Partili Aksal ve İba, polis ve bekçilerle sahur yaptı - Son Dakika
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Edirne'de AK Partili Aksal ve İba, polis ve bekçilerle sahur yaptı

10.04.2022 15:35
Edirne'de AK Partili Aksal ve İba, polis ve bekçilerle sahur yaptı

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis ve bekçilerle yönelik sahur programı düzenledi.

AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis ve bekçilerle yönelik sahur programı düzenledi.

AK Parti Edine İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, programa AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Başkanı Belgin İba, İl Başkan Yardımcısı Ali Kobak, Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce ve İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Cambaz katıldı.

AK Parti Edirne İl Başkanı İba, emniyet teşkilatının, vatandaşların çekinmeden, korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline geldiğini belirtti.

177 yıllık bilgi ve deneyimiyle emniyet teşkilatının bugüne kadar büyük başarılara imza attığını vurgulayan İba, polis ve bekçilere görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Aksal ve İba polis ve bekçilerle sohbet etti, birlikte sahur yaptı.

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gençlik, Edirne, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de AK Partili Aksal ve İba, polis ve bekçilerle sahur yaptı - Son Dakika


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