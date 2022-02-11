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Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

11.02.2022 21:32

Edirne'de bir akademisyenin telefonla dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli daha tutuklandı.

Edirne'de bir akademisyenin telefonla dolandırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında iki şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir akademisyenin dolandırılması kapsamında yürüttüğü soruşturma kapsamında M.G, U.G, H.G, Y.S, C.A, O.B. ve Z.D'yi gözaltına alındı.

Şüpheliler Z.D, M.G, C.A. savcılık ifadeleri sonrası serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.G. ve O.B., "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Dosyada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Olay

Edirne'de geçtiğimiz ekim ayında bir akademisyen kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle 2 milyon 550 bin lirasını tanımadığı kişilere elden ve banka hesabı aracılığıyla teslim etmiş, dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olmuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerden B.E, H.B.A, O.Ş. ve R.F. tutuklanmıştı.

Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı
Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı
Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı
Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı
Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akademisyeni 2,5 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
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