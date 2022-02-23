Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada - Son Dakika
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Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada

23.02.2022 16:55

Son dakika gelişmesine göre Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olayı geçtiğimiz gün gece saatlerinde Tunca Nehri Köprüsü kenarında bulunan akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Akaryakıt istasyonuna gelen ve yabancı uyruklu olduğu belirlenen M.M. çevreyi inceledikten sonra görevlinin yerinde olmadığını fırsat bilerek, istasyon marketinin kasasında bulunan paraları ve görevlinin cep telefonunu çaldı. Marketin kasasının açık kaldığını ve paraların çalındığını erken fark eden görevli, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Güvenlik kamerasının görüntülerinden yola çıkan polis ve bekçi ekipleri hırsızlık yapan şahsı marketin yakınlarında yakaladı. Yakalanan şahsın üzerinde toplamda 530 Türk Lirası ve cep telefonu çıktı. Ayrıca şüphelinin alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada
Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada

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Akaryakıt, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Akaryakıt istasyonundaki hırsızlık anı kamerada - Son Dakika


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