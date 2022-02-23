Edirne'de alev alev yanan baraka küle döndü - Son Dakika

Edirne'de alev alev yanan baraka küle döndü

EDİRNE Edirne'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında baraka ve odunluk küle döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Edirne'nin Şükrü Paşa Mahallesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler odunluğun bitişiğinde bulunan ve 2 köpeğin kaldığı barakaya da sıçradı. Burada bir vatandaş barakada yaşayan köpekleri son anda kurtardı. Alevlerin büyümesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabaları sonucunda alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucunda söndürülen yangında odunluk ve baraka tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.