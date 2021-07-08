Edirne'de alışveriş merkezinde "aşı uygulama noktası" kuruldu - Son Dakika

Edirne'de alışveriş merkezinde kurulan aşı uygulama noktasında vatandaşlar randevu almadan aşılarını oldu.

Talat Paşa Caddesi'ndeki alışveriş merkezinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara randevusuz aşı olabilecekleri bilgisini verdi.

Ekiplerin yardımcı olduğu vatandaşlar hem aşılarını oldu hem de alışverişini yaptı.

Alışveriş merkezi yöneticisi Tuğba Batak, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarına destek için aşı noktası oluşturduklarını belirten Batak, şunları kaydetti:

"Alışveriş merkezimizde tüm önlemler titizlikle alınıyor. HES kodu uygulaması ve ateş ölçümü girişlerimizde sürüyor. Maskesiz dolaşmak yasak. Onun dışında hem Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Müdürlüğü çalışanlarının yükünü hafifletmek amacıyla AVM'de aşılama uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımız gün boyunca gelip aşılarını yaptırabilirler."