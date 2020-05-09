"Edirne'de alışveriş turizmi din turizmini geçti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Edirne'de alışveriş turizmi din turizmini geçti' - Son Dakika

"Edirne'de alışveriş turizmi din turizmini geçti"

6 saat önce

Edirne Belediyesi Turizm Danışmanı Aydemir Ay, Edirne'deki alışveriş turizminin son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

Edirne Belediyesi Turizm Danışmanı Aydemir Ay, Edirne'deki alışveriş turizminin son yıllarda büyük gelişme gösterdiğini söyledi.

Ay, Çağatay Kaan Eren tarafından sanal ortamda hazırlanan "Edirne'de Turizm ve Gastronomi" programında, Edirne'nin turizm hedeflerinin her geçen yıl büyüdüğünü ve kenti ziyaret eden turist sayısının arttığını ifade etti.

Edirne'nin 10 yıllık turizm planı içerisinde 10 milyon turist hedefi olduğunu belirten Ay, kentin stratejik konumu ve yapısının yerli ve yabancı milyonlarca turistin ilgisini çektiğini dile getirdi.

Edirne'deki alışveriş turizminin her yıl daha da canlandığını anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Bizim yanımızda ekonomisi çok güçlü olmayan bir Bulgaristan var, ekonomisi biraz güçlü Yunanistan var. Fakat Edirne Balkanlar'a açılan kapı. Edirne'de alışveriş turizmi çok önde. Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışveriş için gelen turistler var. Geçen yıl 2 milyon 700 bin Bulgar vatandaşı Edirne'ye geldi, 900 bin Yunan vatandaşı geldi. Bunun yanında iç turizm var. Alışveriş turizm öyle bir konuma geldi ki Edirne'deki bir AVM ayda 1 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Önceden din turizmi ilk sıradaydı. Şimdi alışveriş turizmi daha çok arttı. Önceden günübirlik geliyorlardı artık konaklamalı gelen turist sayısı çok artmış durumda."

Ay, Edirne Belediyesi'nin turizmi halka indirmek içinde projeler yaptığını ve çiftlik turizm ve agroturizmin öne çıkartılması gerekiğini ifade etti.

Turizmden elde edilen geliri herkese yayılması gerektiğini vurgulayan Ay, şöyle devam etti:

Böyle olursa daha kaliteli bir hizmet olur ve herkes para kazanabilir. Edirne Belediyesi ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası birlikte 'Kırsalın Doğal Pazarı' diye güzel bir proje başlattı. Burada köyden gelen kadınlarımız doğal lezzetleri insanlara sunuyor. Bunun bir adım ilerisi buradaki başarılı kadınların agroturizme yönelip, köy lezzet noktaları oluşturmaları ve turizme katkı sağlamaları. Böylece köyler turizmi yaşayacak. Bunları Fransa, İtalya ve İsviçre gibi ülkeler yapıyor."

Edirne Belediyesi, turist, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 02:42 Kaynak: AA


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