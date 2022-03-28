Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika
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Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu

28.03.2022 09:08
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu

Edirne'de günübirlik alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları ülkelerine geri dönerken Kapıkule Sınır Kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Edirne'de günübirlik alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları ülkelerine geri dönerken Kapıkule Sınır Kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Edirne'ye günübirlik alışverişlerini yapmak için sabahın ilk ışıklarıyla yurda giriş yapan Bulgaristan vatandaşları gece saatlerinde ülkelerine dönmek için Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi. Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerinin yolunu tuttu. Alışveriş ihtiyaçlarını Türkiye'den karşılayan Bulgarlar, giyimden gıdaya kadar birçok esnafın da yüzünü güldürmeye devam ediyor. Alışveriş yapan Bulgarlar da esnaf da durumdan memnun olduklarını belirtti.

"KAPIKULE'DE YOĞUNLUĞUN OLDUĞUNU BİLSEYDİK DÖNÜŞÜMÜZÜ ERTELERDİM"

Bulgaristan'ın Haskova kentinden Edirne'ye alışveriş için geldiğini belirten Senayik Hüseyin, "Bu sabah Edirne'ye alışveriş için gittik. Kapıkule Sınır Kapısından bu kadar araç yoğunluğunun olduğunu bilseydik dönüşümüzü başka bir güne ertelerdim. Edirne'de alışverişimizi yaptık. Ev için lazım olan ihtiyaçlarımızı aldık. Şu an Kapıkule'de büyük bir kalabalık var. Demek ki bizim gibi Bulgaristan'dan gelen bir sürü kişi var. Sınır kapısı bayağı bir kalabalık, bekliyoruz" dedi.

"VATANIMIZA GELDİĞİMİZDE YÜREĞİMİZ KIPIR KIPIR OLUYOR"

Edirne'de çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Recai Hamza, "Edirne'ye alışveriş ve gezmek için geldik çok güzel bir vakit geçirdik. Türkiye'ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye'ye gelenler çoğunlukla Türk vatandaşlarımızdır. Vatanımıza ne zaman gelsek yüreğimiz kıpır kıpır oluyor. Tam olarak giyim takımı ve çikolata gibi türlü türlü şeyler alıyoruz" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Basmacı/ İHA)

Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu
Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Edirne'de alışverişten dönen Bulgarlar Kapıkule'de uzun araç kuyruğu oluşturdu - Son Dakika


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