Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı

27.05.2022 09:44

Edirne'de alkollü bir şekilde seyahat eden motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaşanan kazada yaya ağır yaralanırken, sürücü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi de hastanelik oldu.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosikletle evine gittiği öğrenilen alkollü sürücünün karşıdan karşıya geçmemekte olan yayaya çarptı.

İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların olayı 112 ihbar hattını araması üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü R.G, yaya N.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU CİDDİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı - Son Dakika


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09:44 Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı
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SON DAKİKA: Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı - Son Dakika
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