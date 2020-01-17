Edirne'de alkollü sürücü aracıyla duvara çarptı - Son Dakika

Edirne'de otomobiliyle duvara çarpan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre Berkecan Ş., 22 AK 219 plakalı otomobiliyle Kıyık Caddesi'nde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçti ve bir iş yerinin duvarına çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, çevrede önlem alırken, kontrollerde sürücünün 195 promil alkollü olduğu belirlendi.