Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan Mahallesi Ahmet Çalışkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Ercan B. yönetimindeki 22 EC 111 plakalı otomobil Edirne'nin girişinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre kaçabilen sürücü, şehir merkezinde durduruldu. Yapılan alkolmetre ölçümünde sürücü Ercan B'nin 179 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca alkolü sürücünün ehliyetini kaptırmamak için direksiyon başına ehliyetsiz eşini geçirdiği öğrenildi. Sürücü Ercan B.'nin direksiyon başına koyduğu eşinin ise otomobil kullanmayı bilmemesi olayı gün yüzüne çıkarttı. Sürücü değişimi ise polis ekiplerinin dikkatinde kaçmadı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alkolü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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