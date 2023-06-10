Edirne'de alkollü sürücünün TEM gişelerine çarptığı otomobil alev aldı - Son Dakika
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Edirne'de alkollü sürücünün TEM gişelerine çarptığı otomobil alev aldı

10.06.2023 12:04

Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, TEM yolunda gişelere çarparak alev aldı. Sürücü Kazım K. 1.84 promil alkollü çıktı. Olay cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Edirne gişelerinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine gitmekte olan Kazım K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelere çarptı.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sürücüsünün kendi imkanıyla çıktığı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

1.84 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobilin gişelere çarpıp alev aldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazım K.'nın 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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TEM Otoyolu, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de alkollü sürücünün TEM gişelerine çarptığı otomobil alev aldı - Son Dakika
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