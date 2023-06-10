Edirne'de alkollü sürücünün TEM gişelerine çarptığı otomobil alev aldı

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Kaza, gece saatlerinde TEM yolu Edirne gişelerinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine gitmekte olan Kazım K. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelere çarptı.

ARAÇ ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Sürücüsünün kendi imkanıyla çıktığı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

1.84 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobilin gişelere çarpıp alev aldığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Kazım K.'nın 1.84 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.