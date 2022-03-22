Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı

22.03.2022 15:48
Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı

Edirne'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Edirne'de sürücüsünün alkollü olduğu otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

İstasyon Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan U.Ç'ye, sürücülüğünü H.G'nin yaptığı 22 AAF 114 plakalı otomobil çarptı.

Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri U.Ç'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikesinin olmadığı belirlenen yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, 296 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüyü polis merkezine götürdü.

Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı
Edirne'de alkollü sürücünün çarptığı yaya yaralandı

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Otomobil, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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