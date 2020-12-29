Edirne'de alkollü trafiğe çıkmaktan ehliyetine el konulan sürücü trafikte yakalandı - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 29 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 253 kişi vefat etti, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi

2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı