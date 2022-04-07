Edirne'de "Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de "Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı" oluşturuldu

07.04.2022 13:50
Edirne'de "Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Türk Ocakları Edirne Şubesi tarafından Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Türk Ocakları Edirne Şubesi tarafından Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Edirne Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğinde Yıldırım Mahallesi'nde oluşturtulan ormanda Türk büyükleri ve devlet büyüklerinin isimlerinin yaşatılmasıyla vatandaşlara ağaç sevgisi aşılanması hedefleniyor.

Programda onlarca fidan toprakla buluşturuldu.

Türk Ocakları Edirne Şube Başkanı Yakup Öz, hatıra ormanına Alparslan Türkeş'in adını verdiklerini söyledi.

Ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları kapsamında Türk Ocakları Genel Merkezi ve Orman Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında 65 hatıra ormanı kurulduğunu belirten Öz, "Türk büyükleri ve ebediyete intikal etmiş devlet büyüklerinin isimlerini yaşatılması ve gelecek kuşaklara ulaştırılmasını amaçlıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımıza ağaç ve orman sevgisini aşılamak fidan dikme alışkanlığı kazandırmak ve ormancılığın tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan dikim programına, Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir, MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve şube üyeleri katıldı.

YORUMLAR
500
Alparslan Türkeş için Suluova'da mevlit okutuldu Alparslan Türkeş için Suluova'da mevlit okutuldu Alparslan Türkeş'in adı Balıkesir Üniversitesindeki stadyuma verildi Alparslan Türkeş'in adı Balıkesir Üniversitesindeki stadyuma verildi

Orman İşletme Müdürlüğü, Alparslan Türkeş, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de 'Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı' oluşturuldu - Son Dakika


Son Dakika
15:07 "Yandaş basın bizi izlemekten fıtık oldu" diyen Akşener'den emekli maaşı sözü: Asgari ücret seviyesine çıkartacağız
15:02 Eşini pompalı tüfekle öldürmüştü! 15 yıldır şiddet gördüğünü söyleyen Damla 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:18:15. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de "Alparslan Türkeş Hatıra Ormanı" oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement