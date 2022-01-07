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Edirne'de altyapı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Edirne'de altyapı çalışmaları sürüyor

07.01.2022 17:21
Edirne'de altyapı çalışmaları sürüyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kentteki altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gürkan, yeni yılın ilk meclis toplantısında, 2022 yılında Edirne'nin Kurtuluşunun 100. yılını kutlayacaklarını, bu kapsamda da "2022 Edirne Yılı" ile ilgili birçok etkinlik planladıklarını söyledi.

Mecliste içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon yapım işlerinin kredi kullanımıyla ilgili Belediye Başkanı Gürkan'a yetki verilmesi görüşüldü.

Bugüne kadar toplam 170 milyon lira kredi aldıklarını ifade eden Gürkan, "170 milyonun 32 milyonu KDV. 140 milyon civarında bir harcama yapmış oluyoruz. Bunun 120 milyon lirası teminat mektubu olarak verildi. Biz piyasadan borçlandık, biz ödüyoruz. İller Bankası'na teminat mektubu faizi ödüyoruz. 2020 yılında 30 milyon lira, 2021 yılında 20 milyon lira olmak üzere 50 milyon lira nakit kredi verildi, bunları da İller Bankası'na ödüyoruz." diye konuştu.

Altyapı çalışmalarına 14 Aralık 2019'da başlandıklarını anlatan Gürkan, şunları kaydetti:

"2 yılda bu kadar çok altyapının yenilenip bitirildiği bir şehir göstersinler. 2 yıl 23 gün olmuş, altyapıya başlayalı. 520 kilometre altyapı kim 2 yılda bitireceğim derse, alkışlayacağım. Zaten sözleşme süresi 3 yıl. 2020 yılında teminat mektubu da olsa sonuçta 130 milyon lira kredi aldık ve kullandık. 2021 yılında, nedenlerine girmeyeceğim, alabildiğiniz kredi sadece 40 milyon lira. Bunları da görmek gerekiyor. Ağır gitmiştir, ilk hızı yoktur. 18 şantiyede çalışıyorduk, 3-4'e düşmüştür. 2021'de bu kadar fiyat artmasına rağmen sadece 40 milyon kredi alabildik. 40 milyonluk iş yapabildik."

Gürkan, altyapı çalışmaları nedeniyle yaşanan sıkıntıları çözeceklerini ifade etti.

Gürkan, 225 milyon liralık rakamı 180 milyona düşürerek, 180 milyon kredi kullanılmasıyla ilgili belediye başkanına yetki verilmesini teklif etti.

Madde oybirliğiyle kabul edildi.

Gürkan, Edirne'nin bir turizm kenti olduğunu ve turistlerin seyahat planlarını elektrikli araç şarj istasyonlarına göre yaptığını belirtti.

Elektrikli araç şarj istasyonları yapımı ve işletilmesi ile ilgili Devlet İhale Kanuna göre ihale edilmesi ve bu konuda Belediye Encümenin görevlendirilmesi de oybirliğiyle kabul edildi.

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İller Bankası, Recep Gürkan, Edirne, Kredi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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