Üye Girişi
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR - Son Dakika

EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR

07.12.2021 16:51

EDİRNE'de, altyapının yetersiz olduğunu savunan 2 kişi, yağmur nedeniyle suyla dolan caddeye balık ağı attı.

EDİRNE'de, altyapının yetersiz olduğunu savunan 2 kişi, yağmur nedeniyle suyla dolan caddeye balık ağı attı. İkiliden bu anları kaydeden Hakan Yazıcı (41), belediyenin 3 yıldır çözemediği altyapı sorununa tepki gösterdiklerini belirterek, "3 yıldır bitmeyen bu altyapı sorunu bir türlü çözülemiyor. Yazın tozdan oturamıyoruz, kışın da çamurdan hiçbir yere gidemiyoruz. Dün de yağmur çok yağdı ve sokak ortasında su birikti. Biz de o suya bir serpme atalım, dedik ve böyle bir video çektik" dedi.

Edirne'de 2 günden bu yana yağan yağmur, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kocasinan Mahallesi'nde, biriken yağmur sularını gören ve altyapı sorununun çözülmemesine tepki göstermek isteyen Hakan Yazıcı ve Zekeriya Kurt (55), Dr. Ahmet Zafer Sokak'a serpme yöntemiyle balık ağı attı. İkiliden bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Hakan Yazıcı, amaçlarının altyapı sorununun 3 yıldır çözülememesine tepki göstermek olduğunu söyledi.

'ÇÖZÜM GETİRİLMELİ'

Nakliyeci Hakan Yazıcı, olayın tamamın anlık geliştiğini belirterek, "Çünkü biz arabamızda sürekli serpmeyi gezdiriyoruz. Dedim ki 'Şuraya bir serpme atalım, belki balık çıkar' ama bilseydim 3-5 tane hamsi alırdım da balık atardım su içerisine, hakikaten burada balık geziyor, derdim. Böyle bir çekim yapalım, dedik; bu da sosyal medyada gündem oldu" dedi.

17 yıldır Edirne'de yaşadığını söyleyen Yazıcı, "Osmanlı'ya 90 yıla yakın başkentlik yapmış bir şehirde yaşıyoruz. Yalnız şöyle bir şey var, mesleğim gereği bugün Türkiye'nin her tarafını geziyorum. Edirne kadar asayiş konusunda huzurlu ve güzel bir şehir görmedim. Lakin 3 yıldır bitmeyen bu altyapı sorunu bir türlü çözülemiyor. Yazın tozdan oturamıyoruz, kışın da çamurdan hiçbir yere gidemiyoruz. Dün de yağmur çok yağdı ve sokak ortasında su birikti. Biz de o suya bir serpme atalım, dedik; böyle bir video çekelim dedik. Tarihe, 90 yıllık başkentlik yapan bu güzel şehir bu şekilde mi yönetilmeye layık, Edirne'nin insanları bunlara mı layık? Buna daha güzel çözümler getirilmeli" diye konuştu.

'BUNUN ADI HİZMET OLAMAZ'

Edirne'de kentin birçok noktasında aynı sorunun olduğunu gördüklerini belirten Yazıcı, "Sadece ana cadde üzerine ışıklandırma yapmakla bunun adı hizmet olamaz. Bugün Edirne'nin hangi sokağına girerseniz girin, aynı rezaleti görecektir. Edirne kesinlikle buna layık değil. Dümdüz bir şehre hizmet edilemiyor, asfalt yapılamıyor. Yapılan asfaltlar da ilk su basmasında gidiyor. Bu kadar görmezlikten gelinmez" dedi.

Öte yandan 2 günden bu yana yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Pazartesi günü metrekareye 8,4 kilogram yağış düşen kentte bugün ise metrekareye 3,6 kilogram yağış düştü.

EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR
EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR

Zekeriya Kurt, Hakan Yazıcı, Kocasinan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'da 18:14 Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'da
18:05 "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı 18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti 16:27 Başkan trafik kazasında ölünce, belediye AK Parti'ye geçti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! 16:08 İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! 15:35 Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!

Son Dakika Haberleri
18:14 Trabzonspor'un yeni transferi Jean Evrard Kouassi İstanbul'da
18:13 Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik
18:04 "Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü
18:02 3 aracın karıştığı zincirleme kazada can pazarı yaşandı
18:01 Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı
18:00 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı
17:59 Birleşik Arap Emirlikleri, hafta tatilini 2,5 güne çıkardı
17:57 Yeni astronot adayları açıklandı! Aralarında "Adanalı astronot" da var
17:54 7 milyon kişilik dev araştırma: Viagra, Alzheimer'a iyi geliyor olabilir
17:40 Japon firmadan devrim yaratacak yenilik! ''Dijital insan'' hizmeti sunuyorlar
Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik Askeri yasak bölgeye giren Yunan polis ile kız arkadaşının ilk ifadeleri çıktı: Navigasyonu takip ettik         
18:14
İmranlı Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti İmranlı Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti         
18:07
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı         
16:44
Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti         
16:33
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü Antalya'yı fırtına vurdu: Dalga boyu 3 metreyi aştı, köprü çöktü         
14:34
Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu Vatan Partisi ile köprüleri atan grup Sosyalist Cumhuriyet Partisi'ni kurdu         
14:24
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu Eski uzman çavuş, eski silah arkadaşlarıyla çatıştı! Jandarmalar eşini ondan korumaya çalışıyordu         
13:58
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi Katil kocayı olay yerine gelen jandarmalara söyledikleri ele verdi         
13:18
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 18:25:34. #1.11#
SON DAKİKA: EDİRNE'DE 'ALTYAPI YETERSİZLİĞİ' TEPKİSİ; SU DOLU CADDEYE AĞ ATTILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement