Edirne'de amatör balıkçı tam 40 kiloluk yayın balığı tuttu

Edirne'de Meriç Nehri'nde gece balık avına çıkan amatör balıkçının ağına 40 kiloluk 1 metre 80 santimetre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Sabri Yılmaz ve arkadaşlarının uzun uğraşları sonucunda sudan çıkarılan yayın balığı, bu sezon Meriç'te tutulan en büyük balık oldu. Meriç Nehri'nde ağ ile tuttuğu balığı aracıyla kent merkezine getiren Sabri Yılmaz, balığı aracın bagajından çıkarken de zorlandı. 1 metre 80 santimetre uzunluğunda balıkla fotoğraf çekilen Yılmaz, caddeden geçen meraklıların, 'balığı nerden tuttunuz' sorusuna ise 'yer söylenmez' diye cevap verdi.

Bir süre cadde de tuttuğu balığı sergileyen Sabri Yılmaz, daha sonra balığı aracının bagajına koyarak evinin yolunu tuttu. Yılmaz, yayın balığını Meriç ilçesinde bulunan lokantalara satacağını söyledi.

(Berkant Şükrü Doğan Uludağ/İHA)