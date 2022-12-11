Edirne'deki amatör lig maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'deki amatör lig maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri ele geçirildi

12.12.2022 00:57

Edirne'de amatör ligde oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğüyle savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 taraftar gözaltına alındı.

Edirne'de amatör lig karşılaşmasında Keşanspor ile Kirişhanespor karşı karşıya geldi. 90 dakika Keşanspor'un 4-0'lık galibiyeti ile sona ererken maçın bitiş düdüğü ile iki takımın ve yan tarafta oynanan Yıldırımspor takım taraftarlarının arasında tartışma çıktı.

Taraftarla maça satır ve bıçaklarla geldiler! Bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü

MAÇIN BİTMESİYLE ORTALIK KARIŞTI

Karşılaşmanın bitmesiyle taraftarların birbirine girmesiyle ortalık karıştı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı polis ekipleri ayırdı. Ayrıca kavgayı ayırmak isteyen polis ekiplerine mukavemet gösteren 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

Taraftarla maça satır ve bıçaklarla geldiler! Bitiş düdüğüyle ortalık savaş alanına döndü

ÜZERLERİNDEN SATIR VE BIÇAK ÇIKTI

İki takımın oyuncuları güvenlik önlemleri çerçevesinde stattan çıkarıldı. Daha sonra yaralanan 1 taraftar ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Saraçhane Stadı'na gelen bazı taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri elle geçirildi. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Edirne, Futbol, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'deki amatör lig maçında ortalık savaş alanına döndü! Taraftarların üzerlerinde satır, bıçak ve alkol şişeleri ele geçirildi - Son Dakika

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