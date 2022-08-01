Yaz ortasında sel vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika
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Yaz ortasında sel vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

01.08.2022 09:28
Yaz ortasında sel vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü

Edirne'de aninden başlayan ve şiddetini giderek arttıran sağanak yağış sebebiyle iş yerlerini ve bazı evleri su basarken çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alındı.

Edirne'de aninden başlayan ve şiddetini giderek arttıran sağanak yağış sebebiyle iş yerlerini ve bazı evleri su basarken çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alındı.

Edirne'de yaz ortasında aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle iş yerlerini ve bazı evleri su bastı. Esnaf ve vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.

VATANDAŞLAR EDİRNE BELEDİYESİNE İSYAN ETTİ

Yapılan kazıların ardından sürekli asfalt atıldığını ve bu sebepten dolayı kaldırımların boyunun azaldığını belirten Suhey Tunçyürek, "3 senedir basmıyordu. Durumumuz iyi idi. Ama yol kazılıp tekrar üzerine defalarca asfalt atılınca yol yükseldi ve bu sefer kaldırımlar alçak kaldı. Bir anda Şükrüpaşa Mahallesinden 1. Murat'a doğru su gelince içeri doğru aktı su. Artık alt yapı mı, mazgallar mı, tıkanınca oradan oluk oluk buraya geliyor" dedi.

"ALT YAPI YOK, ÜST YAPI YOK EDİRNE SIFIR"

Ahmet Kıvırcık ise alt yapı ve üst yapının olamamasından bu durumların yaşandığını vurgulayarak, "Geçen sene bir anda geldi dedik ama bu sefer bu caddelere asfalt ata ata kaldırımlar kaldı 4 parmak. Bu asfaltları bu kadar yüksek tutup kaldırımları düşük tutuyorlar. Yükseltin bu kaldırımları 50 - 60 santimetre yapın. Diyorlar ki bodrum katı ruhsatı iptal ederim. Sen önce alt yapını yap sonra benim ruhsatıma gel. 1 değil, 2 değil, 3 değil yani. Ben bodrum kattayım iyi güzel de illa beni su basacak değil bana yoldan geliyor. Alt yapı yok, üst yapı yok Edirne sıfır" ifadelerini kullandı.

Her zaman bu durumla karşı karşıya kaldıklarını ifaden eden Mehtap Elçik yetkililerden çözüm beklediğini söyledi.

"SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE ÇÖKME TEHLİKESİ BULUNAN BİNA İÇİN ÖNLEM ALINDI"

Sağanak yağış sebebiyle çökme tehlikesi bulunan bina olduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık geldi. Bölgeye gelen Vali Kırbıyık yıkılma tehlikesi bulunan binada incelemelerde bulunarak AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

(Mehmet Basmacı - İHA)

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Kaynak: İHA

Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaz ortasında sel vurdu: Ev ve iş yerlerini su bastı, yollar göle döndü - Son Dakika

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