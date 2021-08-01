Anız yangının sıçradığı ayçiçeği tarlaları zarar gördü - Son Dakika

Edirne'de geniş alanda çıkan anız yangınında ayçiçeği ekili tarlalar zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, Sazlıdere mevkisinde henüz sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan anız yangını tarlalardaki ağaçları etkiledi, civarındaki ayçiçeği tarlalarına zarar verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.