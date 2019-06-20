Son Dakika Haberleri: Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı
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Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı

1 saat önce

Edirne'de, pompalı tüfekle yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.

Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı, System.String[]
Edirne'de, pompalı tüfekle yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi'nde A.K. ve C.K, husumetli oldukları N.S. ve oğlu B.P. ile tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu anne ve oğlu pompalı tüfekle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve oğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:42 Kaynak: AA
Edirne, Anne, Güncel
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