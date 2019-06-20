Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı
1 saat önce
Edirne'de, pompalı tüfekle yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:42 Kaynak: AA
'de, pompalı tüfekle yaralanan anne ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi'nde A.K. ve C.K, husumetli oldukları N.S. ve oğlu B.P. ile tartıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu anne ve oğlu pompalı tüfekle yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve oğlu, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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