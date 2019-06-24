Son Dakika Haberleri: Edirne'de anne ve oğlunun silahla yaralanması
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Edirne'de anne ve oğlunun silahla yaralanması

1 saat önce

Edirne'de pompalı tüfekle anne ve oğluna ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de anne ve oğlunun silahla yaralanması, System.String[]
Edirne'de pompalı tüfekle anne ve oğluna ateş ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrasında 3 gün önce Menzilahır Mahallesi'nde, N.S. ve oğlu B.P'yi pompalı tüfekle yaralayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışma ve teknik takip sonrası olayla ilgili C.K, A.K. ve E.G. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:15 Kaynak: AA
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