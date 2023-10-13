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Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

Son Güncelleme: 13.10.2023 21:57

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs, annesini bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de annesini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GECE CİNNET GEÇİRİP ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Safir Bloklarındaki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş. (32), gece saatlerinde cinnet geçirerek annesi Bahriye Ş.'yi defalarca kez bıçaklayıp öldürdü.

Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

15 SAAT BAŞINDA BEKLEDİ

Annesi Bahriye Ş'yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde başında bekleyen B.Ş. İlçe Emniyet Müdürlüğünde suçunu itiraf etti. Gözaltında olan B.Ş., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Uzunköprü, Edirne, Safir, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
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