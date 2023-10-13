Edirne'de annesini bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı

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Edirne'de annesini defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GECE CİNNET GEÇİRİP ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde Safir Bloklarındaki bir evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.Ş. (32), gece saatlerinde cinnet geçirerek annesi Bahriye Ş.'yi defalarca kez bıçaklayıp öldürdü.

15 SAAT BAŞINDA BEKLEDİ

Annesi Bahriye Ş'yi öldürdükten sonra yaklaşık 15 saat boyunca evde başında bekleyen B.Ş. İlçe Emniyet Müdürlüğünde suçunu itiraf etti. Gözaltında olan B.Ş., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.