Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı - Son Dakika
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Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı

13.04.2022 14:33
Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde bir apartmandan su sayaçlarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cin Ali Caddesi'ndeki bir apartmandan 5 su sayacının çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu su sayaçlarını Ü.Ö'nün çaldığı belirlendi.

Beyaz Sokak'ta polisi görünce kaçan Ü.Ö. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin elindeki poşetten 5 su sayacı çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Edirne, Polis, Keşan, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de apartmandan su sayaçlarını çalan kişi tutuklandı - Son Dakika
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