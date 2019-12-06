Son Dakika Haberleri: Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Edirne'nin İpsala ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve aracı sulama kanalında bulunan avukat Hakan Çağıl Taşdelen'i arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıçlar, sulama kanalının bağlandığı Hamzadere Barajı su toplanma havuzunda çalışma gerçekleştirdi.

Dalgıç polisler, Hamzadere Sulama Birliği Pompa İstasyonu'ndaki yetkililerden bilgi aldı.

Yaklaşık 8 metre derinliğindeki havuzun suyu tahliye edilerek 3 metreye kadar düşürüldü.

Hazırlıklarını tamamlayan dalgıçlar, botla havuza inerek arama çalışması gerçekleştirdi.

Çanakkale Sahil Güvenlik ile Edirne ve Tekirdağ AFAD ekipleri de havuzdaki çalışmalara destek verdi.

Bu arada, jandarma, Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma, Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale ekipleri de çevredeki çeltik tarlalarında ve arazide yaya olarak ve drone ile arama yaptı.

İpsala Kaymakamı Enis Aslantatar ve Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı da çalışmaları takip etti.

Arama, çalışmaları sürüyor.

Olay

Keşan'da yaşayan avukat Taşdelen, 3 Aralık'ta İpsala'ya ava gideceğini söyleyerek 22 AAL 835 plakalı aracıyla evden ayrılmış, eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Bölgede arama çalışması başlatan İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenikarpuzlu beldesi ile Koyuntepe köyü arasında 20 kilometre uzunluğundaki, Meriç Nehri'nden Hamzadere Barajı'na su aktaran kanalda Taşdelen'in aracını bulmuştu.

Vinç yardımıyla sudan çıkarılan araçta yapılan incelemede Taşdelen'in bulunamaması üzerine, kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

İpsala, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Halk Bankası avukatlarının ABD'deki davanın düşürülmesi ve reddihakim için yaptığı başvuru...
Ölüme sürükleyen cinsel istismar olayında sanığın ifadeleri ortaya çıktı Yaşam koçunun 8 yaşındaki otizmli çocuğu darp ettiği davada karar çıkmadı 'SGK'yı zarara uğratanlar' soruşturmasında serbest kalan kişi, intihar etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 19:17:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de aracı kanalda bulunan avukatı arama çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]