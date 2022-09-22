Ekipler Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otoparkta park halindeki bir otomobilde çakar tertibatı tespit etti.

Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de çakarlı otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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