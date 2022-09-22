Edirne'de çakarlı otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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Edirne'de çakarlı otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı

22.09.2022 16:38
Edirne'de çakarlı otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı

Edirne'de aracında çakar tertibatı kullanarak seyreden sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edirne'de aracında çakar tertibatı kullanarak seyreden sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, aracına usulsüz şekilde çakar taktıran sürücülere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler Atatürk Bulvarı üzerindeki bir otoparkta park halindeki bir otomobilde çakar tertibatı tespit etti.

İzinsiz çakar lambası kullanan sürücü Y.K'ya 1823 lira ceza uygulandı, çakar tertibatı söküldü.

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Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de çakarlı otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de çakarlı otomobilin sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
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