Edirne'de aracıyla polisten kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Aracın bagajında tabanca, şarjör ve 29 mermi ele geçirildi. Ekiplerin, aracın kaçış güzergahında yaptıkları aramada 1 tabanca daha bulundu.

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