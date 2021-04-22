Araçların camlarını kırarak içindeki malzemeleri çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Araçların camlarını kırarak içindeki malzemeleri çalan zanlı tutuklandı

Edirne'de araçların camlarını kırarak içindeki malzemeleri çalan zanlı tutuklandı.

Edirne'de araçların camlarını kırarak içindeki malzemeleri çalan zanlı tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde birçok araçtan başta inşaat malzemeleri olmak üzere farklı eşyalar çalan zanlı Ş.K'yi yakalamak için çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gerçekleştirdiği çalışmanın ardından zanlıyı yakaladı. Zanlının ayrıca Saraçlar Caddesi'ndeki bir işyerinden 7 bin lira çaldığı da tespit edildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.K. tutuklandı.

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