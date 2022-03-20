Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi

20.03.2022 12:33
Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada sahte içki üretiminde kullanılan 125 litre etil alkol el geçirildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada sahte içki üretiminde kullanılan 125 litre etil alkol el geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Keşan girişinde durdurdukları araçta arama yaptı. Polisin aramasında; sahte içki üretiminde kullanılan 125 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınıp, haklarında '5607 sayılı kanuna muhalefet' suçundan işlem başlatılan B.T. ve H.S., serbest bırakıldı.


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Son dakika! Keşan polisinden sahte içki operasyonu Son dakika! Keşan polisinden sahte içki operasyonu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de, araçta 125 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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