Yolda gördüğü husumetlisini yaraladı - Son Dakika
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Yolda gördüğü husumetlisini yaraladı

05.08.2022 11:10

Edirne'de aralarında husumet bulunan şahıslar sokak ortasında kavgaya tutuştu.

Edirne'de aralarında husumet bulunan şahıslar sokak ortasında kavgaya tutuştu. Yaşanan olayda bir kişi feci şekilde dövülerek ağır yaralandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde aralarında önceden husumet bulunan şahıslar, sokak ortasında kavgaya tutuştu. Çıkan kavgada taraflar birbirlerine kesici aletler ve sopalarda saldırırken yaşanan olayda bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, arkadaşı A.A'nın kullandığı motosiklet ile gezintiye çıkan U.P'yi yolda gören M.A, aracını motosikletin üzerine sürdü. Burada bir kaza yaşanmadan kurtulan A.A ve U.P, biraz ilerledikten sonra M.A'nın arkalarından gelip gelmediğini kontrol etmek için bir marketin önünde durarak beklemeye başladı. Yolun karşısına geçerek beklemeye başlayan U.P, karşıdan üzerine doğru gelen araçtan kaldırıma çıkarak kurtuldu. Birkaç metre ilerledikten sonra duran araçtan inmeye çalışan şahısları durdurmak için motosikletini sürücü kapısına doğru iten A.A'ya yanında getirdiği sopayla saldırmaya başlayan araç sürücüsünü gören U.P, arkadaşı A.A'nın yanına gelerek araçtaki şahıslara vurmaya başladı. Araçtan inen M.A, yanında getirdiği kesici alet ile A.A ve U.P'ye saldırarak U.P'yi sırtından yaraladı. Aldığı darbeler ile yere yığılan U.P kanlar içerisinde kalırken arkadan gelen araçtan inen şahıslarda A.A ve yerde kanlar içinde kalan U.P'ye saldırmaya başladı. A.A yaşadığı korku ile aldığı yaraların etkisi ile olay yerinden koşarak uzaklaşırken M.A, ve arkadaşları Y.K, Y.E.İ, M.D, C.D yerde yatan U.P'yi önce bıçakladılar, ardından ise tekme, yumruk ve sopalar ile ağır şekilde darp ettiler. Bir süre U.P'yi darp eden şahıslar, arkadan gelen bir araçtaki vatandaşların müdahalesi ile olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Yoldan geçerken yaşanan olaya müdahale eden vatandaş ise güvenlik güçlerine ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan U.P'nin tedavisi sürerken hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan güvenlik güçleri olayın failleri M.A, Y.K, Y.E.İ, M.D, C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Uzunköprü, Tragger, Edirne, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda gördüğü husumetlisini yaraladı - Son Dakika

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