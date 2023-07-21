Edirne'de Arı Kovanı Taşıyan Kamyonetler ile Tırın Çarpışması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Edirne'de Arı Kovanı Taşıyan Kamyonetler ile Tırın Çarpışması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti

21.07.2023 12:15

Edirne'nin Keşan ilçesinde, arı kovanı taşıyan 2 kamyonet ile bir tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Edirne'de arı kovanı taşıyan kamyonetler ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korudağ mevkisinde kovanlarla arı taşıyan 2 kamyonet ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar sonrası olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada O.M, D.M, H.M. ve B.A. hayatını kaybetti, tır sürücüsü E.G. yaralandı. Cenazeler, işlemlerin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü ile kazaya müdahale sırasında arı sokması sonucu yaralanan itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Edirne'de Arı Kovanı Taşıyan Kamyonetler ile Tırın Çarpışması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de Arı Kovanı Taşıyan Kamyonetler ile Tırın Çarpışması Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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