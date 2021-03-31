Edirne'de arıtılan atık su, tarımsal sulamada kullanılacak - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde atık su arıtma tesisinde arıtılan su tarımsal sulamada kullanılacak.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada belediyeye ait atık su arıtma tesisinde Sürekli Atık Su İzleme Sistemi kurulduğunu ve tesisten çıkan suyun kontrol altında olduğunu belirtti.

Tesisteki çalışmaların sorunsuz ilerlediğini vurgulayan Helvacıoğlu, arıtılan suyun tarımsal sulamada kullanılarak geri dönüşüme katkı sağalacağını ifade etti.

Doğayı ve çevreyi koruyan geri dönüşüme katkı veren çalışmalar yaptıklarını aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Teknolojik denetim ile tesislerimizin uzaktan ve etkin denetimini yaparak, su kaynaklarının kirletilmesini engelliyoruz. Arıtılan suyumuz pırıl pırıl. Tahlillerimiz tertemiz. Atık su arıtma tesisimizde arıtılan suyu park ve bahçe ile tarımsal sulamada kullanmak için çalışmalara başladık. Çevreyi korumanın önemini ve suyun değerini çok iyi biliyoruz. Ayrıca 900 bin liralık hibe projemizle yılda 1 milyon liralık elektrik tasarrufu elde ediyoruz."