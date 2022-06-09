Arpa hasadı başladı - Son Dakika
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Arpa hasadı başladı

09.06.2022 09:52

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçilerin arpa hasadı mesaisi başladı.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de çiftçilerin arpa hasadı mesaisi başladı.

Üreticiler, arpaların olgunlaşıp biçilme dönemine gelmesiyle tarlalarda iş başı yaptı.

Edirne'de kent genelinde yaklaşık 70 bin dönüm arpa tarlası olgunlaşma durumuna göre biçerdöverlerle hasat ediliyor.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekakpınar köyündeki arpa hasadına katıldı.

Biçerdövere binen ve hasat sevincine ortak olan İba, üreticilere bol ve bereketli bir sezon diledi.

İba, verimin yanı sıra arpa ve buğdayda açıklanan taban fiyatların üreticileri memnun ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Verim güzel. Dekar başına 600-650 kilogram verim alındığını belirtti üreticilerimiz. İnşallah rabbim bereketini versin tüm üreticilerimize. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımız TMO'nun taban alım fiyatlarını açıkladı. Sert ekmeklik buğdayda ton başına destekler dahil 7 bin 50 lira, arpa ton başına 6 bin lira oldu. Beklenen fiyatın üstündeydi, üreticilerimizin memnuniyeti çok fazla. Geldik, bizzat kendilerinden dinledik."

İba, açıklanan taban fiyatlarını eleştiren CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ve CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na da tepki gösterdi.

Hükümet olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını ve köylere giderek yerinde tespitlerde bulunduklarını anlatan İba, şunları kaydetti:

"Bize 'hangi yüzle köylere gidecekler' dediler. Biz hep köylerdeydik zaten. Üreticilerimizle oturup kalem kalem maliyet hesabı yaptık. Dekarda yaklaşık 400 kilogram ürün aldıklarında maksimum maliyet bin 800 lira, bin 300 liralara kadar üretim yapanlar da var. Biz köye gelerek üreticilerimizden memnuniyetlerini dinledik. Onlara da tavsiye ediyoruz, koltuk siyasetini bıraksınlar, köylere gelerek üreticilerin memnuniyetlerini bizzat dinlesinler.

Biz pandeminin ilk gününden itibaren üreticimizin her türlü sıkıntısını Cumhurbaşkanımıza ilettik. Rusya- Ukrayna krizi, pandemi, üretim ve tedarikte enerji maliyetlerinin artması gibi birçok sıkıntıyı yaşadı üreticilerimiz. Ama Cumhurbaşkanımız 'onlar üretmeye devam etsin, destek bizden bereketi Allah'tan' dedi. İnşallah rabbim bereketini de verecek, bölgemizde verimler iyi bekleniyor."

Hasat programına katılan AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler de, arpa hasadına başlayan üreticilere hayırlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

-Üreticiler verim ve fiyatlardan memnun

Üretici Serdar Özvatan ise arpa hasadının bereketli başladığına dikkati çekti.

Verimin beklentilerin üzerinde olduğunu anlatan Özvatan, "Rahmet denilen şey bu olsa gerek. Rabbim güzel bir verim nasip etti." diye konuştu.

Üretici Ömer Akar da son dönemlerdeki kuraklığa rağmen rekoltenin iyi olduğunu belirtti.

Açıklanan fiyatların memnuniyet verici olduğunu dile getiren Akar, kaliteli ve yüksek verimli üretim için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Hasat programına Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, AK Parti Havsa İlçe Başkanı Haluk Savaştürk, AK Parti Lalapaşa İlçe Başkanı Erhan Ayyıldız, meclis üyeleri ve üreticiler katıldı.

Arpa hasadı başladı
Arpa hasadı başladı
Arpa hasadı başladı
Arpa hasadı başladı

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Manyas'ta arpa hasadı başladı Manyas'ta arpa hasadı başladı Buğday ve arpa alım fiyatları Konya Ovası'ndaki üreticileri sevindirdi Buğday ve arpa alım fiyatları Konya Ovası'ndaki üreticileri sevindirdi
Kaynak: AA

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