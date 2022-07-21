Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

21.07.2022 14:23
Edirne'de asayiş

Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 92 şişe içki ele geçirildi.

Edirne'de bir otomobilde gümrük kaçağı 92 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli S.P'nin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı 92 şişe içki bulundu.

Şüpheli S.P. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Otomobil hırsızlığı

Edirne'de park halindeki otomobil çalındı.

Alınan bilgiye göre, M.A'nın Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobil henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Polis ekipleri otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Altın hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin evindeki altınları çalındı.

Alınan bilgiye göre, E.K'nın Dilaverbey Mahallesi'ndeki evinden kimliği belirsiz kişi veya kişilerce altınları çalındı.

E.K, polise giderek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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