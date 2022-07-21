Alınan bilgiye göre, M.A'nın Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobil henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de asayiş - Son Dakika

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