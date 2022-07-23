Edirne'de asayiş - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de asayiş

23.07.2022 11:14
Edirne'de asayiş

Edirne'de, motosikletli polis timlerince ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirildi.

Edirne'de, motosikletli polis timlerince ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında markası ve seri numarası kazınmış ruhsatsız silah ve 7 fişek ele geçirildi.

Şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Üzerinden uyuşturucu madde çıktı

Edirne'de, devriye görevi yapan mahalle bekçilerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Abdurrahman Mahallesinde devriye görevini yürüten mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri F.Ç'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında çoraba sarılı 4,42 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli F.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Edirne Valisi Kırbıyık, Meriç ilçesinde incelemelerde bulundu Edirne Valisi Kırbıyık, Meriç ilçesinde incelemelerde bulundu 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'na doğru
Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:56 Fenerbahçeli tribün lideri Rambo Okan'ın hayatını kaybettiği iddiasına yakın arkadaşından yalanlama
10:54 Barış Akarsu'yu canlandıracak İsmail Ege Şaşmaz'ı görenlerin ağzı açık kaldı
10:46 Basın İlan Kurumu'ndan gazetelere denetim! Asgari baskı adedi şartına uymayan gazetelerin ilan yayınlama hakları durduruldu
10:38 Ankapark'ta 50.4 milyon dolar ödenen teleferik, 1 gün bile çalışmadı
10:21 Film setinde fünye erken patladı! İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde yaralar oluştu
10:17 Mustafa Kemal Atatürk'ün 5 yaşındaki fotoğrafını görenler bir detaya takıldı
10:14 Futbolcu, 'Aşk Adası' isimli flört programından teklif gelince takım kampından ayrıldı
10:09 Ahırda yeni doğan çift başlı buzağı, tedirgin etti! Annesi ise yavrusunu korumak için üzerine kapandı
09:48 Koronavirüs vaka sayılarındaki artış endişe yaratıyor! Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan: Hastaneye başvuran 100 hastadan 50'si pozitif
09:20 Ürünleri stoklayanlar için yeni çalışma! Piyasaya sürülen ürünler devletin elinde bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 11:14:50. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de asayiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement