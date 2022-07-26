Edirne'de asayiş - Son Dakika
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Edirne'de asayiş

26.07.2022 13:55
Edirne'de asayiş

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Edirne'de, şüphe üzerine durdurulan otomobilde 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.K'nın otomobilini durdurdu.

Aramada, 55 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Şüpheli H.K. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Üzerinden uyuşturucu çıktı

Edirne'de, polis ekiplerince bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri C.B'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında çoraba sarılı 3,39 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli C.B. hakkında işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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