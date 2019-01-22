Son Dakika Haberleri: Edirne'de Asayiş

Edirne'de Asayiş

2 saat önce

Edirne'de bir iş yerindeki kantar çalındı.

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Edirne'de bir iş yerindeki kantar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Dilaverbey Mahallesi'ndeki iş yerine gelen M.S, bahçedeki tel örgülerin kesilmiş ve demir kantarın yerinde olmadığını gördü.

Olayla ilgili M.S, polise şikayette bulunarak kantarın bulunmasını istedi.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükşehsuvarbey Mahallesi'nde yaşayan R.G. motosikletini evinin bahçesine park etti.

Bir süre sonra motosikletini yerinde bulamayan R.G. polise başvurdu.

Elektrik trafosundaki kablolar çalındı

Enez ilçesinde elektrik trafosundaki kablolar çalındı.

Alınan bilgiye göre, Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) yetkilisinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri Büyükevken köyündeki trafoda inceleme yaptı.

Ekipler, 7 metre elektrik kablosunun çalındığı ve trafonun yerde parçalanmış şekilde olduğu tespit etti. Olay yerinde bir ağaç budama makası bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:56 Kaynak: AA

Motosiklet, Edirne, 3. Sayfa
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