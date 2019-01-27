Edirne'de Asayiş

Edirne
'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ç'nin kullandığı otomobil, İskenderköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü A.Ç ile araçta bulunan S.B, yaralandı. Edirne Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Pasaport Kanununa Muhalefet
Edirne'de pasaportu olmayan düzensiz göçmenler yakalandı Jandarma
ekipleri, il merkezine bağlı Kemalköy
'de yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Filistin
ve Irak
vatandaşını yakaladı.
Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü
Pasaport ve Yabancılar Şubesi
'ne gönderildi.
İş Kazası
Edirne'nin Uzunköprü
ilçesinde kolunu kömür vagonuna sıkıştıran işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Harmanlı
köyünde bir maden ocağında çalışan M.A, vagona kömür yüklediği esnada iki vagon arasına kolunu sıkıştırdı.
Kazada hafif yaralanan işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.