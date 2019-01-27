Son Dakika Haberleri: Edirne'de Asayiş

Edirne'de Asayiş

1 saat önce

Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Edirne'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ç'nin kullandığı otomobil, İskenderköy mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü A.Ç ile araçta bulunan S.B, yaralandı. Edirne Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Pasaport Kanununa Muhalefet

Edirne'de pasaportu olmayan düzensiz göçmenler yakalandı

Jandarma ekipleri, il merkezine bağlı Kemalköy'de yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Filistin ve Irak vatandaşını yakaladı.


Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere Edirne Emniyet Müdürlüğü Pasaport ve Yabancılar Şubesi'ne gönderildi.

İş Kazası

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kolunu kömür vagonuna sıkıştıran işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Harmanlı köyünde bir maden ocağında çalışan M.A, vagona kömür yüklediği esnada iki vagon arasına kolunu sıkıştırdı.

Kazada hafif yaralanan işçi, Uzunköprü Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:49 Kaynak: AA

Edirne, 3. Sayfa
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