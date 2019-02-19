Edirne'de Asayiş

Edirne'de park halindeki kamyonetin aküsü çalındı.

Edirne'de park halindeki kamyonetin aküsü çalındı.



Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde yaşayan A.B. kamyonetini evinin önüne park etti. Bir süre sonra aracının yanına gelen A.B. aküsünün yerinde olmadığını fark etti.



A.B. polise şikayette bulundu.



Evden hırsızlık



Edirne'de bir kişinin evindeki bazı eşyalar çalındı.



Edinilen bilgiye göre, Barutluk Mahallesi'nde yaşayan T.D'nin evindeki 1 tabanca, 2 tüfek, 1 televizyon, 1 otomobil teybi, 3 hoparlör çalındı.



T.D. evinden çalınanların bulunması için polise başvurdu.



Güvercinleri çalındı



Edirne'de bir kişinin 25 güvercini çalındı.



Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan E.A. bahçesindeki kafeste beslediği 25 güvercinin yerinde olmadığını belirledi.



E.A. çalınan güvercinlerinin bulunması için polise başvurdu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! CHP'nin Siverek Adayı Mehmet Fatih Bucak Oldu

Torununun Hızlı Tren Eleştirisine Yıldırım'dan Yanıt: Konuşmam Güme Gitti

Holdinglerin Finans Yatırımları Bankaları 7`ye Katladı

Bakan Müjdeyi Verdi! Nöbetçi Noter Uygulaması Başlıyor