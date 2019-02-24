Edirne'de Asayiş
17 dakika önce
Edirne'nin Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ersin M. idaresindeki 67 LT 689 plakalı minibüs, Keşan - Malkara karayolunun 2. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, minibüste bulunan yolculardan Fevziye Filiz (67) yaralandı. Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:18 Kaynak: AA
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