Son Dakika Haberleri: Edirne'de Asayiş

Edirne'de Asayiş

17 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.

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Edirne'nin Keşan ilçesindeki kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ersin M. idaresindeki 67 LT 689 plakalı minibüs, Keşan - Malkara karayolunun 2. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, minibüste bulunan yolculardan Fevziye Filiz (67) yaralandı. Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:18 Kaynak: AA

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