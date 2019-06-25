Son Dakika Haberleri: Edirne'de asayiş
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Edirne'de asayiş

1 saat önce

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

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Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Şükrüpaşa Mahallesi'nde durdurdukları bir araçta arama yaptı.
Aramada, 0,73 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Olayla ilgili S.B, E.D, F.A, Ö.B. ve B.B. gözaltına alındı.
Keşan'da operasyonlar
Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri belirli adreslerde arama yaptı.
Ekipler şüphe üzerine bazı kişilerin de üzerini aradı.
Aramalarda üzerinde uyuşturucu bulunan E.M, M.Ü, G.Ç, H.U, M.Ü ve Y.E. gözaltına alındı.

Uzunköprü'de 5 düzensiz göçmen yakalandı
Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, ekipler Demirtaş Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurtdışına çıkmaya çalışan çeşitli uyruklarda 5 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Olayla ilgili sürücü T.D. gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:15 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel
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