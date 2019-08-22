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Edirne'de asayiş

1 saat önce

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda, kaçak 195 elektronik sigara likiti, 40 elektronik sigara aparatı ve 25 elektronik sigara ağızlığı ele geçirildi.

Olayla ilgili B.M.A. ve E.A. gözaltına alındı.


Motosiklet hırsızlığı


Edirne'de bir kişinin motosikleti çalındı.


Talatpaşa Mahallesi'nde yaşayan A.K., motosikletini evinin önündeki doğalgaz borusuna kilitledikten sonra ayrıldı.

A.K. döndüğünde aracını yerinde bulamayınca polise şikayette bulundu.


Tarladaki su motoru çalındı

Edirne'de bir kişinin tarlasındaki su motoru çalındı.

İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyünde yaşayan R.K., tarlasındaki su motorunun yerinde olmadığını fark etti.

İhbar üzerine jandarma ekipleri tarlada inceleme yaptı.

Fatih Mahallesi, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 03:04 Kaynak: AA
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