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Edirne'de asayiş

1 saat önce

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A.S'nin kullandığı otomobil, Talatpaşa Asfaltı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan S.E'ye çarptı.

Kazada yaralanan S.E, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Pasaportu olmayan Pakistanlı yakalandı

Edirne'de pasaportu olmayan Pakistan vatandaşı yakalandı.


Jandarma ekipleri, il merkezine bağlı Bosnaköy köyünde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Pakistan vatandaşını yakaladı.


Yakalanan Pakistan uyruklu, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.

146 sürücüye 60 bin 519 lira ceza


Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 146 sürücüye 60 bin 519 lira ceza kesildi.


Trafik ekiplerince kontrol edilen 872 araçtan 146'sının sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 60 bin 519 lira ceza uygulandı.


Kontrollerde, 7 araç da trafikten men edildi.

Pakistan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 05:22 Kaynak: AA
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