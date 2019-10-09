Edirne'de asayiş

Kemalköy köyünde kaçırılmak istenen kişiyi jandarma kurtardı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin yol kontrolü sırasında seyir halindeki bir araçtan, yardım çağrısında bulunan kişi araçtan atladı.

Kaçan aracı takip sonucu yakalayan ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden İ.V.O. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.O, A.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Çalıştığı iş yerinden peynir çaldığı iddiası

Keşan ilçesine bağlı Beyendik beldesinde iş yerinden peynir çalan kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, B.Ş'nin çalıştığı iş yerinden peynir çaldığı iddiası üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin 62 kilo peyniri çaldığını tespit etti.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ş, çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakıldı.



Askeri yasak bölgede yakalandı

Yunanistan sınırında yakalanan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hudut askerleri Orhaniye köyü askeri yasak bölgesinde S.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan S.K. savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

-Koyunları telef oldu

Uzunköprü'de bir kişi koyunlarını telef eden otomobilin sürücüsünden şikayetçi oldu.

O.A, jandarmaya yaptığı başvuruda Kırkavak köyünde koyun sürücüsüne bir otomobilin çarparak kaçtığını ileri sürdü.

Çarpan aracın plakasını alamadığını 5 koyununu telef eden sürücüden şikayetçi olduğunu belirtti.