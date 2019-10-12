Son Dakika Haberleri: Edirne'de asayiş
Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş

Edirne'de asayiş

1 saat önce

Edirne'de aracında kaçak içki bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de asayiş, System.String[]

Edirne'de aracında kaçak içki bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Talatpaşa Mahallesi'nde H.G'nin kullandığı araçta yaptığı aramada, 11 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Uyuşturucu operasyonu

Edirne'de üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barutluk Mahallesi'nde torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, durdukları bir araçta yaptığı aramada bir miktar esrar ele geçirdi.

Olayla ilgili A.F.K. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye tek yürek olmuşken, 4 STK'nın Barış Pınarı Harekatı'nı 'macera' olarak değerlendirmesi tepki çekti
Son dakika: Gazetecilerin bulunduğu otele iki havan mermisi atıldı: Mermilerin patlamaması faciayı önledi ABD Merkez Bankası 60 milyar dolarlık tahvil alımı yapacak Milli Savunma Bakanı Akar sınır hattında incelemelerde bulundu! Harekata dair bilgi paylaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 11:17:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne'de asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]