Edirne'de asayiş

Edirne'de düzenlenen operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri yaptıkları çalışma sonrası, Talatpaşa Caddesi'nde M.T'ye ait olduğu öğrenilen 66 şişe değişik marka ve gramajda gümrük kaçağı içki, 13 kutu 3 bin 250 gram pipo tütünü, 2 kilo çaya el koyarak muhafaza altına aldı.

Şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında tutanak düzenlendi.

Otomobilin ses sistemi çalındı

Edirne'de park halinde bırakılan otomobilin ses sistemi çalındı.

Alınan bilgiye göre, E.D'nin Yeniimaret Mahallesi'nde park halinde bıraktığı otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce teyp ve 4 adet kolon çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kayıp oğlunu arıyor

Edirne'de bir kişi kayıp oğlunun bulunması için polise başvurdu.



Alınan bilgiye göre, Babademirtaş Mahallesi'nde yaşayan K.E, polise müracaat ederek oğlu M.E'nin okula gideceğini söyleyerek evden çıktığını ve geri dönmediğini belirtti.

Polis kayıp kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Pasaportu olmayan düzensiz göçmenler yakalandı

Edirne'de pasaportu olmayan düzensiz göçmenler yakalandı



Jandarma ekipleri, Enez ilçesinde yaptıkları kontrollerde, üzerinde herhangi bir tanıtıcı belge bulunmayan Afganistan ve Irak vatandaşını yakaladı.



Yakalanan düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine gönderildi.