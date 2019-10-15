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Edirne'de asayiş

47 dakika önce

Edirne'de park halindeki araçtan para çalındı.

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Edirne'de park halindeki araçtan para çalındı.

Alınan bilgiye göre, S.Y'nin Köşen köyünde bir dinlenme tesisine bıraktığı park halindeki otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce bin 700 avro çalındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kablo hırsızlığı

Keşan ilçesinde 45 metre internet kablosu çalındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Malkara kara yolu üzerinde bulunan Türk Telekom'a ait internet hattından yaklaşık 45 metre kablo henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şüpheli ölüm

Edirne'nin Meriç ilçesinde bir çoban evinde ölü bulundu.

Adasarhanlı Köyünde yaşayan Ş.Y'nin yanında çobanlık yapan ve evinde kalan B.A, yakınları tarafından evde hareketsiz bir şekilde bulundu.

Jandarma ekipleri ceset üzerinde yaptığı incelemede darp ve cebir izine rastlamadı.

Epilepsi hastası olduğu belirlenen B.A'nın kesin ölüm sebebinin tespiti için Edirne Adli Tıp kurumuna sev edildi.

-Kaçakçılıkla mücadele

Edirne'de düzenlenen operasyonda çok sayıda içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, T.Ş'nin kullandığı araçta yaptığı aramada 45 şişe değişik marka ve gramajlarda gümrük kaçağı içki ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Malkara, Edirne, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:36 Kaynak: AA
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