Edirne'de asayiş

Edirne'de park halinde bırakılan motosiklet çalındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan'da M.D'nin Büyük Cami Mahallesi'nde park halinde bıraktığı motosiklet, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce çalındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

94 sürücüye 28 bin 695 lira ceza



Edirne'de yapılan trafik denetimlerinde 94 sürücüye 28 bin 695 lira ceza kesildi.



Trafik ekiplerince kontrol edilen 742 araçtan 94'ünün sürücüsüne, eksik belge ve kural ihlali nedeniyle 28 bin 695 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde, 3 araç trafikten men edildi.

Sosyal medya hesapları çalındı

Edirne'de bir kişi, sosyal medya hesaplarının çalındığını iddia ederek polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre, A.B, sosyal medya hesaplarının çalındığını ve bu hesaplardan arkadaşlarına hediye çeki dağıtılacağı yönünde mesajlar gönderildiğini belirterek polis merkezine başvurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Arazide tüfek bulundu

Edirne'de arazide tüfek bulundu.

Alınan bilgiye göre, polis ekiplerince Karaağaç Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan kontrollerde, ağaçlık alanda tüfek bulundu.

Tüfek incelenmek üzere polis merkezine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik kazası

Edirne'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.S.B'nin kullandığı otomobil, Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi'nde B.M'nin sürdüğü bisiklete çarptı.

Olayda yaralanan B.M, 112 sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Motosiklet hırzılığı

Edirne'de motosiklet çalan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, S.Y, Mithatpaşa Mahallesinde motosikletinin çalındığını belirterek polise başvurdu.

Polis, yaptığı araştırma sonucu motosikleti çalan Y.M'yi yakaladı.